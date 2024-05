Für mehr Wertschätzung Die Klever SPD fordert eine städtische Ehrenamtsgala

Die Idee, einen Ehrenamtspreis ins Leben zu rufen, sei beim dritten „Klever Dialog“ in der Stadthalle im April entstanden. Ulrike Bartsch, die seit 15 Jahren als Jugendfußballtrainerin beim VfR Warbeyen aktiv ist, nahm am Talk teil und sagte mit Blick auf Dankbarkeit: „Die externe Wertschätzung ist gering.“ Das sei anderswo zwar nicht viel besser, aber die junge Frau verwies auf die Stadt Moers, wo jährlich eine Ehrenamtsgala stattfindet. „Dann werden die Tore der Stadthalle geöffnet, alle Vereine werden eingeladen. Im Vorfeld können Vorschläge gemacht werden und auf der Bühne werden die drei Ehrenamtler des Jahres ausgezeichnet“, sagte Bartsch, die mit Training samt Vor- und Nachbereitung, Spieltagsorganisation und Papierkram von einem zweiten Vollzeitjob an der Seitenlinie sprach. „So kann man Menschen danken, die unheimlich viel Zeit investieren, ohne dafür einen Cent zu bekommen“, sagte Bartsch. Und sie erntete tosenden Applaus bei der SPD-Veranstaltung, zu der auch viele Vereinsvertreter gekommen waren, um sich zu zeigen.