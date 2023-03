Verzögerung bei Schulbauten in Kleve SPD beantragt Container für Offenen Ganztag

(mgr) In Kleve warten viele Kinder auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung. Vor allem die Willibrord-Schule ist betroffen. Zwar hätte der Bau längst fertig sein können, doch beschlossen die Parteien im Klever Rat, den fertig geplanten Umbau der Schule aus Stein neu zu planen – er sollte ökologischer aus Holz gebaut werden. Damit verzögerten sich der Bau der Schule und auch die Errichtung der nötigen OGS-Plätze. Doch auch an anderen Schulen fehlen die Räume: Zwar hat die Verwaltung diverse Um- und Ausbaupläne auf die Schienen gesetzt, doch bauen dauert.