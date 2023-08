Der Kreis Kleve baut Spatenstich für neue Rettungswache in Donsbrüggen

„Mit der neuen Wache setzen wir den Bedarfsplan des Rettungsdienstes konsequent um“, sagt Landrat Gerwers. „Künftig wird der Versorgungsbereich Kleve über die Rettungswachen am Krankenhaus und in Donsbrüggen optimal versorgt sein.“ Bürgermeister Wolfgang Gebing ergänzt: „Ich bin froh darüber, dass mit dem heutigen Spatenstich der Rettungswache Kleve 2 ein weiterer Schritt zur Verbesserung der rettungsdienstlichen Versorgung in Kleve gemacht werden kann.“ In Notfällen zähle bekanntlich jede Minute – umso wichtiger sei es, dass der Rettungsdienst in Kleve auf eine leistungsfähige Infrastruktur vertrauen kann. „Die Rettungswache in Donsbrüggen wird in diesem Sinne fortan dazu beitragen, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gebing.