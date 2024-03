Startschuss für Millionenprojekt Das „Funktionsgebäude“ am Sportzentrum Oberstadt nimmt Form an

Das Funktionsgebäude, 90 Meter lang und 16 Meter breit, mit knapp 900 Quadratmetern Nutzfläche, soll zwölf Umkleiden, elf Sanitäts- und zwei Versammlungsräume umfassen. So haben beide Vereine einen „Rückzugsort“, um ihre Identität zu wahren. Aber: Die Räume sind nur durch eine nicht tragende Wand voneinander getrennt, sie kann also auch zur Seite geschoben werden. Hinzu kommen Teeküchen, Lager- und Administrationsräume. Das Haus wird eingeschossig und in Holztafelbauweise errichtet. Die Fassade besteht aus Holz und Klinker, die versetzt liegenden Pultdächer werden mit Dachbegrünung versehen. Und in der Mitte erhält das Sportgebäude eine Solaranlage, die auch einen Batteriespeicher versorgen soll. Eine Wärmepumpe fungiert als Heizsystem, auf einen Gasanschluss verzichten die Planer. Und: Alle Räume bekommen eine mechanische Lüftungsanlage und Beleuchtung in LED-Technik. Damit das Vereinsleben den Namen verdient, sehen die Baupläne zudem eine Außenterrasse mit geschlossenem Glasdach vor den Gemeinschaftsräumen vor. Dank einer Beschattungsanlage soll die Fläche auch an heißen Sommertagen genutzt werden können.