Nach Sprengung in Kleve Sparkasse will Geldautomaten am EOC reaktivieren – nur wo?

Banden von Geldautomatensprengern haben es derzeit offenbar nicht zuvorderst auf den Kreis Kleve abgesehen, in den vergangenen Monaten blieben die Banken im Kleverland verschont. Ob Fahndungserfolge der Grund sind, bessere Technik, oder sind die Täter gerade einfach in anderen Landesteilen unterwegs? Eine Antwort darauf hat auch die Sparkasse Rhein-Maas nicht. Der Vorstandsvorsitzende Wilfried Röth aber weist darauf hin, dass man als Geldinstitut die Sicherheitsvorkehrungen in den vergangenen Jahren deutlich verschärft habe, die Standards wurden erhöht. Und daher wird es auch noch dauern, bis der Geldautomat am EOC in Kleve wieder Kunden zur Verfügung steht.