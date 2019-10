Angebote für Unternehmer : Sparkasse Rhein-Maas startet Mittelstandsoffensive

Kleve Neue Zuständigkeiten, digitale Angebote und Ausflüge – das Paket für mittelständische Unternehmer ist geschnürt.

Zudem wurden Beratungskonzepte in das digitale Zeitalter transformiert. So können die Berater mit den Kunden gemeinsam am iPad die weitere Zusammenarbeit abstimmen. Um die Erreichbarkeit und Servicequalität zu steigern, setzt die Sparkasse ab November auf ein zentrales Business Center mit Sitz in Kleve. Auch hier kommt neu entwickelte Technik zum Einsatz.