Beruflicher Nachwuchs : Sparkasse Rhein-Maas begrüßt zehn Auszubildende

KLEVE Damit sich der neue Ausbildungsjahrgang kennenlernen kann, gibt es zunächst eine Einführungswoche in der Hauptstelle. Das Bewerbungsverfahren für die Ausbildung ab dem 1. August 2022 ist bereits gestartet.

Zehn motivierte junge Menschen haben Anfang August ihre Ausbildung bei der Sparkasse Rhein-Maas begonnen. Neun davon streben den Beruf der Bankkauffrau bzw. des Bankkaufmannes bei der Sparkasse an, eine Auszubildende startet ihre Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen bei der S-Provinzial-GmbH, einem 100-prozentigen Tochterunternehmen der Sparkasse. Vorstandsvorsitzender Michael Wolters begrüßte den Sparkassennachwuchs gemeinsam mit Gertrud Wanders vom Personalrat und Nadine Peerenboom vom Personalmanagement. „Wir wünschen Ihnen einen guten Start. Nutzen Sie die Gelegenheit, in viele Bereiche hinein zu schnuppern und sich Karrierewege aufzeigen zu lassen“, so der Sparkassenchef. Das sind die zehn Auszubildenden: Julia Mühlhausen, Finn Richter, Silas Evers, Torben Schöter, Lotte Vriesen, Jannis Friedrich, Mia Gellings, Nick Willenborg, Elena Andrianov und Rojin Adar.