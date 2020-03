Sozialdienst katholischer Frauen : „Guter Start ins Leben“ mit dem SkF Kleve

Kleve Der Sozialdienst des Kreises wurde von seiner Zentrale für die „Frühen Hilfen“ ausgezeichnet.

Unter „Frühe Hilfen“ fallen verschiedene, niederschwellige Angebote, die insbesondere in den ersten drei Lebensjahren des Kindes greifen, sich aber auch an werdende Eltern wenden. So werden die Eltern entlastet, sie erhalten Ratschläge und finden stets ein offenes Ohr bei den Helfern des SkF. Die „Frühen Hilfen“ leisten „insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz“ der Eltern, befähigen diese „selbst gut für ihre Kinder sorgen zu können“, tragen damit „maßgeblich zum gesunden Aufwachsen von Kindern bei und sichern deren Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe“, erklärt Petra Kleinz.