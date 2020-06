Kinder- und Jugendhilfe : SOS Kinderdorf weitet Angebot aus

Pressesprecherin Katrin Wißen und Einrichtungsleiter Peter Schönrock am SOS-Familienforum-Kermisdahl. Sie freuen sich schon auf die offizielle Eröffnung des Café Hope im August, das ebenfalls zum Familienforum an der Kalkarer Straße gezogen ist. Foto: Marc Cattelaens

Kleve Im neuen Café Hope in Kleve können Jugendliche jetzt auch Küche und Werkstätten nutzen. Frühe Öffnungszeiten der Kitas werden gut angenommen. Einschränkungen durch Corona machten Kindern aus armen Familien zu schaffen.

Das SOS-Kinderdorf Niederrhein steht kurz vor der Eröffnung des neuen Café Hope. Das Kinder- und Jugendcafé, dessen Trägerschaft das SOS-Kinderdorf im April 2019 übernommen hat, zieht von der Straße Regenbogen zum Familienforum Kermisdahl an die Kalkarer Straße, im August ist offizielle Eröffnung. Ab dann werden den 15 bis 20 Kindern Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die täglich nach der Schule das Café Hope besuchen, dort ihre Hausaufgaben machen, Kicker oder Darts spielen, noch weitere Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. „Sie dürfen sich über größere, bessere Räume freuen und können die Werkstätten nutzen oder auch selbst kochen, das war vorher nicht möglich“, sagt Einrichtungsleiter Peter Schönrock. Betreut werden die Café-Besucher im Alter von sieben bis 20 Jahren von zwei pädagogischen Fachkräften. „Gerade in den letzten Wochen haben wir gemerkt, dass die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, dringend Unterstützung brauchen“, sagt Schönrock.

Unterstützung brauchen auch viele Alleinerziehende oder Familien, in denen beide Elternteile im Schichtdienst arbeiten. Für sie hat das SOS-Kinderdorf in seiner „InKita“ seit fast einem Jahr im Rahmen eines Modellprojekts erweiterte Öffnungszeiten an. 90 Plätze stehen für Betreuung von Kindern von 6 bis 20 Uhr zur Verfügung. „Wir sind die ersten und einzigen im Kreis Kleve, die eine Betreuung vor 7 und nach 17 Uhr anbieten“, betont Schönrock. Die Erfahrungen seien sehr positiv. „Wir verzeichnen eine kontinuierlich steigende Nutzung. Besonders die Zeit in den frühen Morgenstunden ist gefragt. Da bei vielen Arbeiternehmern um 6 Uhr die Schicht beginnt, gibt es einen hohen Bedarf an noch früher beginnender Betreuung. Deswegen überlegen wir, die Betreuungszeit um eine halbe Stunde nach vorne zu verlegen und dafür etwas früher Schluss zu machen“, erläutert der Einrichtungsleiter. Auch die Erzieher kämen mit dem rollierenden System und wechselnden Zeiten gut klar. Etwa ein Drittel der Kita-Neuanmeldungen sei auf die ausgedehnten Öffnungszeiten zurückzuführen. „Wir sind ausgebucht, haben eine lange Warteliste“, sagt Schönrock.