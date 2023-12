Erfolgreiches Beteiligungsformat SOS-Kinderdorf hat wieder Mentoren gewählt

Ihre Kollegin Corina Bially ist Teamleitung einer familienorientierten Wohngruppe. Sie wurde bereits zum zweiten Mal in Folge von den Kindern und Jugendlichen zur Beteiligungsmentorin gewählt und freut sich über die Fortsetzung ihres Engagements. Bially erklärt: „Wir haben schon viel mit den Kindern und Jugendlichen umsetzen können. So gab es beispielsweise den Wunsch nach einer großen Uhr auf dem Dorfplatz. Denn die Kinder wollten nicht immer ihr Spiel unterbrechen müssen, um in den Häusern nach der Uhrzeit zu fragen.“ Auch bei weiteren Anliegen wie etwa dem Wunsch nach einem Dorf-Kiosk mit „Schnupp-Tüte“ oder stabilerem W-LAN unterstützen die Mentoren ihre Schützlinge. Etwa bei Beteiligungstreffen mit der Bereichsleitung und dem pädagogischem Fachdienst.