Kritik der Politik Hat die Stadt Kleve genug Flächen für die Laga 2029?

Vor einem Monat hat Kleve den Zuschlag für die Landesgartenschau 2029 bekommen. Es wartet mächtig Arbeit, daher hat die Verwaltung nun bereits einen ersten Plan vorgestellt, wie man in diesem Jahr weiter vorgehen will. Tiefbau-Chef Bernhard Klockhaus stellte die Vorhaben am Mittwochabend im Rat vor. Vier Arbeitsbereiche hat man im Rathaus identifiziert. Einer davon ist die Gartenbaugesellschaft, die als GmbH von zwei Geschäftsführern (einer aus der Verwaltung, einer vom Land) geführt werden soll.