SPD-Politikerin Sonja Welberts verlässt den Klever Rat

Ein weiteres Ratsmitglied legt das Amt in Kleve nieder. Sonja Welberts ist seit dem 30. April 2023 nicht mehr Abgeordnete der SPD im Klever Rat. Der Partei und Kommunalpolitik bleibt sie künftig noch als sachkundige Bürgerin erhalten. „Die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt ist eine große Herausforderung“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Sonja Welberts habe dies seit 2016 als Klever Ratsmitglied gemeistert. Fraktionsübergreifend sei sie als besonnenes Mitglied in den Ausschüssen für Generationen und Gleichstellung, Kultur- und Stadtgestaltung und als stellvertretende Vorsitzende im Jugendhilfeausschuss geschätzt gewesen.