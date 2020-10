Nachruf : Mäzenin des Kurhauses: Sonja Mataré ist gestorben

Kleve Sonja Mataré, Ehrenmitglied der Klever Museumsfreunde und wichtige Mäzenin des Kurhauses, in ihrer Heimatstadt Büderich gestorben. Sie wurde 94 Jahre alt.

(mgr) Es war ein sonniger Tag im Garten von Haus Koekkoek. Kleves Museumsdirektor Guido de Werd und Sonja Mataré sitzen auf schlanken Gartenstühlchen in der Sonne und verkünden, dass der Nachlass von Ewald Mataré in großen Teilen an das Klever Museum geht. Damit wurde die Grundlage, das Fundament für die überregionale Bedeutung des späteren Museums Kurhaus gelegt, das zu Recht den Namen Ewald Mataré als Teil im Titel trägt. Das war 1988. Jetzt ist Sonja Mataré, Ehrenmitglied der Klever Museumsfreunde und wichtige Mäzenin des Kurhauses, in ihrer Heimatstadt Büderich gestorben. Sie wurde 94 Jahre alt.