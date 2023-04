Start im Herbst Kleve soll noch in diesem Jahr eine Bildungskonferenz bekommen

Es ist ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen im Klever Rat mit entsprechendem Beschlussvorschlag der Verwaltung: Die Stadt Kleve soll ab 2023 jährlich eine Bildungskonferenz ausrichten. Das will der Schulausschuss der Stadt, der am Donnerstag, 20. April, 18 Uhr, im Rathaus tagt, den nachfolgenden Gremien empfehlen, sodass es dann in der Mai-Sitzung des Rates beschlossen werden kann. Unterschrieben haben den Antrag die Fraktionen CDU, Grüne, SPD, OK und FDP.