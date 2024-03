Klever Soko fasst mutmaßlichen Internet-Betrüger Goldbarren, Rolex und Pokémonkarten beschlagnahmt

Die Ermittlungen gegen den 28-Jährigen und weitere Tatverdächtige dauern an. Seitens der Polizei Kleve wird erneut darauf hingewiesen, dass keine Bank per E-Mail oder SMS jemals nach vertraulichen Daten fragt oder zu TAN-Bestätigungen oder ähnlichem auffordert. „Seien Sie skeptisch, auch wenn die Nummer Ihrer Bank im Display Ihres Telefons erscheint oder wenn Sie eine E-Mail oder SMS ‚Ihrer’ Bank erhalten“, rät die Polizei. Denn immer wieder kommt es auch im Kreis Kleve zu Betrugsfällen: Vom „Enkeltrick“, bei dem Betrüger am Telefon oder per Messenger älteren Menschen vorgaukeln, ein Verwandter zu sein, der in dringenden Geldnöten steckt – bis hin zu Phishing-Mails wie im aktuellen Fall in Brandenburg.