Gala in Kleve So wird der Unternehmerpreis Niederrhein

Das Programm steht, der Ticketverkauf ist gestartet: Am Donnerstag, 9. November, verleiht das Wirtschaftsforum Niederrhein den Unternehmerpreis 2023. In der Klever Stadthalle werden wieder drei Unternehmer aus der Region für herausragende Leistungen geehrt – eingebettet in ein Unterhaltungsprogramm.