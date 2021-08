Forstwirtschaft : Wie wir den Wald nutzen

KLEVE Der niederrheinische Forst ist für viele ein Naherholungsgebiet. Doch unverändert wird der Wald auch forstwirtschaftlich genutzt. Die Holzpreise zogen zuletzt wieder an. Forstamtsleiter Julian Mauerhof erklärt die Hintergründe.

Zu späte Lieferungen, steigende Preise, kaum Baustoffe – die deutsche Baubranche steht in diesen Monaten vor großen Problemen. So wundert es durchaus, dass Julian Mauerhof bei einem Spaziergang im Klever Reichswald an einem stattlichen Holzpolter vorbeiläuft, der bereits seit dem Frühjahr am Wegesrand liegt. Der Käufer habe schlichtweg noch keine Kapazitäten frei gehabt, um die Charge am Treppkesweg abzuholen, so der 40-Jährige. Julian Mauerhof führt seit Mai das Regionalforstamt Niederrhein mit Sitz in Wesel, das auch für die Wälder im Kreis Kleve zuständig ist.

„Manche Menschen wundern sich, dass unsere Wälder auch heute noch wirtschaftlich genutzt werden. Dabei sorgt das dafür, dass wir mehr finanzielle Kapazitäten für die Pflanzung, den Unterhalt und die Pflege unserer Wälder haben“, sagt Julian Mauerhof. Langfristig sei die Forstwirtschaft nämlich nur erfolgreich zu betreiben, wenn die Folgen des Klimawandels in Schach gehalten werden. „Es wird in dem Bereich noch eine Menge auf uns Förster zukommen“, sagt der Forstamtschef. Im Reichswald rund um Kleve und Kranenburg ist die Kiefer mit einem Anteil von 30 Prozent dominant.

Info Es wird mehr Holz benötigt Vorhaben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) forderte vor einigen Wochen, wieder mehr gesunde Fichten zu fällen, um dem Bauholzmangel entgegenzuwirken. Hintergrund Nach einer Rechtsverordnung des Bundeslandwirtschaftsministeriums dürfen Waldbesitzer bis Ende September nicht mehr so viel frisches, also gesundes Fichtenholz wie zuvor einschlagen.

Da die Preise für Holz in den vergangenen Jahren deutlich gefallen seien, habe man zuletzt beinahe ausschließlich Bäume gefällt, deren Lebensperspektive übersichtlich ist oder die bereits tot waren. Auf gesunde Bäume habe man die Harvester in den vergangenen drei Jahren nur äußerst selten losgelassen. Bei dem Polter im Reichswald handelt es sich um Kiefernholz. Doch höchsten Qualitätsansprüchen genügt dieser Rohstoff nicht. Da das Holz bereits lange liegt, haben sich längst Bläuepilze eingenistet, die für eine bläuliche Einfärbung sorgen. Für die Industrie sei das ein echter Makel, wie Mauerhof meint. Zudem ist erkennbar, dass sich Käfer in den Stämmen breit gemacht haben. „Für Papier wäre dieses Holz unbrauchbar, daraus werden Spanplatten“, sagt Mauerhof, der aus einer Förster-Dynastie stammt.

Allzu hohe Preise lassen sich mit dem Holz nicht erzielen. Für einen Raummeter des Polters gibt es aktuell 15 Euro. Der Raummeter entspricht einem Kubikmeter gestapeltem Holz mit Luft dazwischen, also einem Würfel mit der Seitenlänge von einem Meter. „Da arbeiten wir gerade noch kostendeckend. Allerdings gibt es auch durchaus Bäume, für die wir 70 Euro pro Raummeter erwirtschaften können“, sagt Julian Mauerhof. Die Eiche etwa wird vorzugsweise für die Produktion von Möbeln genutzt, die Buche überzeugt mit ihrem hohen Heizwert. Am vielseitigsten lässt sich die Fichte einsetzen, die zu 80 Prozent sägefähig ist. „Der wertvollste Teil des Baumes ist die untere Hälfte. Außerdem ist entscheidend für den Preis, wie gerade der Stamm gewachsen ist“, sagt Julian Mauerhof.

So könne der Mann aus Rheinland-Pfalz häufig schon auf den ersten Blick die Qualität des Holzes erahnen. Ist der Baum in sich gedreht? Ist der Stamm glatt? Hat er viele Äste? „Wer sein Leben lang mit Bäumen und in Wäldern arbeitet, bekommt dafür irgendwann ein Auge“, sagt Mauerhof bei einem Spaziergang durch den Reichswald, einer seiner liebsten Arbeitsplätze. Durch den Zweiten Weltkrieg gibt es im Einsatzgebiet des Forstamtsleiters nur wenige Wälder, die älter als 100 Jahre sind. Zudem seien viele Bäume durch Geschoßsplitter wirtschaftlich entwertet, so Mauerhof.

Die Nutzung des Holzes aber sei etwa mit Blick auf den Trend zur Holzbauweise auch bemerkenswert umweltbewusst – zumal man beinahe den gesamten Baum nutzen könne. „Das Holz speichert auch nach seinem Tod noch Kohlenstoff. Bäume sind nach ihrer Zeit im Wald weiter klimafreundlich. Anders schaut es aus, wenn der Baum verbrennt oder verrottet“, sagt Mauerhof, der in Krefeld lebt.