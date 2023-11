Für Kitas und Schulen So will das Museum Kurhaus Kinder erreichen

Es geht um die „vier Elemente“ oder um das „Malen nach Strahlen“ und nicht zu vergessen, am Tag vor Weihnachten: „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt...“ Das sind die Workshops, die Alexandra Eerenstein und Monika Buchen in den kommenden Wochen für Kinder und Jugendliche bieten. Das ist wichtiger Teil des „Begleitprogramms“ zu Ausstellungen und Sammlung, zu Haus und Park im Museum Kurhaus. Schon früh, wie ein Vorreiter, hatte man in Kleve nach der Eröffnung des Museums 1997 im Kurhaus damit begonnen, Kurse für Kinder und Jugendliche anzubieten.