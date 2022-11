Start in die Session : Ein „glanzvoller“ Auftakt für Kleves neuen Prinzen

Foto: Markus van Offern (mvo) 6 Bilder Jürgen Kalkes wird als Kleves neuer Karnevalsprinz vorgestellt

Kleve Jürgen Kalkes ist neuer Karnevalsprinz in Kleve. In der Materborner Mehrzweckhalle wurde er mit einem rauschenden Fest vorgestellt. Am kommenden Wochenende folgt die Proklamation.

Lange hat er warten müssen, am Samstagabend wurde Jürgen Kalkes endlich als neuer Karnevalsprinz in Kleve vorgestellt. Unter dem Motto „Endlich wieder Hand in Hand, mit klarer Sicht durchs Kleverland!“ startet Kalkes in die Session, und zwar als Prinz Jürgen der Glanzvolle.

Zum Auftakt in der Materborner Mehrzweckhalle gab es bereits ein rauschendes Fest. Die Lust auf Karnevals-Party – sie ist definitiv wieder zu spüren. Und es geht munter weiter: Schon am 19. November findet in der Klever Stadthalle die große Proklamation statt.