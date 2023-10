Queer-Demo in Kleve Demonstranten setzen beim letzten CSD in Deutschland ein Zeichen

Sie setzen ein Zeichen für die Vielfalt in der Gesellschaft: Unter dem Motto: „Alle müssen können dürfen“ zogen am Samstag Menschen mit Regenbogenfahnen und bunten Schildern durch die Klever Innenstadt. Wie auch in den vergangenen Jahren wurde der „Christopher Street Day“ vom örtlichen Jugendtreffpunkt „together kleve“ organisiert.