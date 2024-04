Gute Unterhaltung in Kleve Weshalb das Jahreskonzert der Feuerwehr wie ein Film war

Auch wem der Name Hans Zimmer nichts sagt, wird wahrscheinlich schon mal eines seiner Musikstücke gehört haben: Der gebürtige Frankfurter ist einer der bedeutendsten Filmkomponisten, schrieb zum Beispiel Musik für Der König der Löwen, Gladiator, Rain Man und Black Hawk Down. Am Samstagabend entführte der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Kleve in das Werk des Oscarpreisträgers. Beim Jahreskonzert in der Klever Stadthalle gab es in der ersten Hälfte eine Auswahl zu hören.