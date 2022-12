Fütterungen, Spielplatz und mehr So verändert sich der Klever Tiergarten im Jahr 2023

Es liegt ein bewegtes Jahr hinter dem Klever Tiergarten. So wurde zum einen beschlossen, dass die Seehunde den Niederrhein verlassen. Aber auch neue Arten sind in Kleve eingezogen. Nun soll der Blick nach vorn gehen: Bereits zum Jahreswechsel stehen einige Änderungen an. „Wir freuen uns sehr, dass wir ab dem 1. Januar mit noch mehr Schaufütterungen unsere Besucher begeistern können. So gibt es ab Januar nicht nur um 11 und um 15.30 Uhr spannendes über unsere Tiere zu erfahren, auch um 13.30 Uhr stehen unsere Tierpfleger zukünftig unseren Gästen zur Seite“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. So könne man sich jetzt auch auf Fütterungen bei Stachelschwein, Przewalskipferd und Frettchen freuen.