Hohe Umsatzeinbuße So teuer sind Bomben-Evakuierungen für den Klever Einzelhandel

Kleve · Die Bombenentschärfung am Freitag verursachte in Kleve großen Absatzverlust in den Geschäften am EOC. Kritik gibt es an der Kommunikation der Stadtverwaltung. An dem Fundort wird derweil nach Plan weitergearbeitet.

02.10.2023, 18:23 Uhr

Edeka Schroff schloss am vergangenen Freitag schon um 15 Uhr. Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Peter Janssen

Die Endabrechnung für die Bombenentschärfung am Freitag ist noch nicht fertig erstellt. Sicher ist, dass die Händler am EOC erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen mussten, weil rund um die Joseph-Beuys-Gesamtschule großzügig abgesperrt wurde. Der mit den meisten Mindereinnahmen ist Axel Schroff (59), Geschäftsführer der Edeka-Niederlassung. „Es ist mindestens eine fünfstellige Summe, die uns fehlt. Genauer kann ich das nicht beziffern“, sagt Schroff.