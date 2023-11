Große Bauvorhaben in Kleve So soll sich die Unterstadt in den nächsten Jahren entwickeln

Die Arbeiten am neuen Konrad-Adenauer-Gymnasium schreiten voran, die Radstation am Bahnhof kommt, das Berufsbildungszentrum steht bereits – nirgends in Kleve tut sich derzeit baulich so viel wie in der Unterstadt. Das Gebiet zwischen Hochschule Rhein-Waal, XOX, Union, Bensdorp und Flora-Quartier, zwischen Kalkarer Straße und Klever Ring ist die Wachstumsregion schlechthin in der Kreisstadt. Da waren sich die Experten bei der Zukunftswerkstatt von Volksbank Kleverland und Rheinische Post einig.