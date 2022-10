Energiesparen : So soll das Klever Clivia-Haus modernisiert werden

Über das neue Energiekonzept im Clivia-Haus informierten im Pressegespräch Jan Akkermann, Stefan Welberts, Ulrich Biermann, Heike Puettgen-Evers, Christian Nitsch und Jochen Koenen (von links). Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Das Clivia-Haus in Kleve will in Zukunft mehr Energie und Geld einsparen. Dazu sollen Modernisierungsmaßnahmen dienen. Was alles geplant ist und wie viel die energetische Sanierung kosten wird.

Von Clara Vesely

Deutschland steht vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen, die zum großen Teil mit dem Ukraine-Krieg in Zusammenhang stehen. Die explodierenden Kosten für Strom und Gas zwingen nicht nur Privatpersonen, sondern gleichermaßen Unternehmen zum Energiesparen. Auch angesichts des fortschreitenden Klimawandels ist ein Umdenken erforderlich, natürlich auch im Kreis Kleve.

Das Clivia-Haus – früher das „Hotel Cleve“ – hat mit der Planung von Modernisierungsmaßnahmen bereits vor einigen Jahren begonnen. Aus finanziellen und klimatischen Gründen soll das Klever Gebäude in Zukunft seinen derzeitigen Gas- und Strom-Verbrauch deutlich reduzieren, so die Clivia-Gruppe. Die hierfür notwendige Sanierung wird erstmalig auch die Optik des Clivia Hauses verändern. Im Mai nächsten Jahres soll die Modernisierung mit Kosten in Millionenhöhe abgeschlossen sein.

Bereits fertiggestellt wurde die neue Lüftungs- und Kühltechnik in den Küchenräumen des Gebäudes. In Zusammenarbeit mit der Firma Akkerman wurden Küchenablufthauben installiert, die für eine effiziente Abluftwärmerückgewinnung sorgen und 70 Prozent an Kosten und Energie einsparen sollen.

Ein weiterer Baustein: die Fassadenbegrünung des Gebäudes. Die Implementierung von Kletterpflanzen bewirke ein angenehmes Klima sowie eine Reduktion heißer Temperaturen von bis zu 2 Grad, so Heike Püttgen-Evers, die als Diplomingenieurin im Bereich Landschaftsarchitektur die Clivia-Gruppe unterstützt. Die Modernisierungsmaßnahme sei nicht nur optisch etwas Besonderes, sie sorge zudem für eine größere Artenvielfalt an Insekten um die Fassade. Ergänzend soll die zusätzliche Dachbegrünung einen Schutz vor dem Wasser bei Starkregenereignissen bieten. Außerdem werden sechs bis acht Bäume vor dem Haus gepflanzt, die CO² binden und die Sonne vom Gebäude abhalten.

Doch nicht nur Pflanzen, auch Jalousien sollen Bewohner und Mitarbeiter vor der Sonne schützen. Denn: „Die Überhitzung in den frühen Morgenstunden war ein Thema“, sagt Clivia-Geschäftsführer Christian Nitsch. So wird künftig in allen Etagen an West-, Süd- und Ostfassade ein äußerer Sonnenschutz mit moderner Regelungstechnik angebracht.

Einen weiteren Modernisierungsschritt bildet die Photovoltaikanlage an der Südseite des Clivia-Hauses. Die Anbringung von Solarzellen an der etwa 210 Quadratmeter großen Fassadenfläche sorge für einen Ertrag von etwa 23.400 Kilowattstunden pro Jahr, die das Gebäude zu 100 Prozent selbst verbrauche.

Dankbar ist Christian Nitsch in Anbetracht der Energiekrise insbesondere für die zukünftige Wärmepumpe, die in Zusammenarbeit mit der Firma Biermann installiert wird. Die Pumpe – mit einer Brunnenanlage als Quelle – löst Gasbrennwertkessel und Kältemaschine ab und sorgt somit gleichzeitig für Wärme wie für Kälte. Die moderne Direct-Digital-Control-Regelungstechnik sorgt für eine bedarfsgerechte Optimierung der Raumtemperatur.

Ergänzend sollen Lüftungs- und Klimatechnik der Konferenzräume im Erdgeschoss energetisch saniert werden. Dafür wird die derzeitige Anlage gegen ein neues Lüftungsgerät mit Gegenstrom-Wärmetauscher gewechselt. Eine Maßnahme, die Clivia-Geschäftsführer Nitsch als „total sexy“ erachtet. Denn: Die Art „Heizkühldecke“ kühlt beziehungsweise wärmt dabei direkt durch Strahlen die Oberfläche der Haut. Durch CO²-Sensoren wird zudem die Luftqualität überwacht und mittels Regelungstechnik optimiert.