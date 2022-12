Wiederaufbau in Kleve hat begonnen Wie die Steinmännchen einen Monat nach der Zerstörung aussehen

Vier Wochen ist es nun her, dass die Steinmännchen im Klever Wald zerstört wurden. Die Täter sind bis heute unbekannt – in der Nacht zum 5. November hatten sie die filigranen Skulpturen, die Markus Gern in jahrelanger Arbeit aufgebaut hatte, kurz und klein geschlagen. Es folgte eine große Welle der Empörung unter Klever Bürgern. Und eine Welle der Hilfsbereitschaft: Zahlreiche Helfer rückten an, um aufzuräumen und wiederaufzubauen. Bis zu 70 Helfer sollen am Aktionstag eine Woche später gleichzeitig die Spuren der Verwüstung beseitigt haben. Wie sieht es heute aus am beliebten Ziel von Besuchern und Spaziergängern?