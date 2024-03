Preise zur neuen Saison erhöht So sehen die neuen Grenzland-Draisinen mit Dach aus

Seit 2024 ist die Grenzland-Draisine außerdem Partnerin der Ruhr-Topcard. Die Besitzer der Erlebniskarte erhalten damit 50 Prozent auf die Draisinenfahrt. Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung mussten die Preise für die Draisinenfahrten angepasst werden, wie es heißt. So sind für die Hin- und Rückfahrt von Montag bis Donnerstag 15 Euro fällig und Freitag bis Sonntag und an Feiertagen 18 Euro. Kinder bis 14 Jahre bezahlen die Hälfte. Senioren ab 65 Jahren erhalten donnerstags 50 Prozent Ermäßigung und am Mittwoch fährt bei Familien ein Kind gratis mit.