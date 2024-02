Der Nachwuchs und die Kunst So schön wird „Schule - Kunst - Museum“ 2024 in Kleve

Eine Woche lang gehört das Museum Kurhaus Kleve den Klever Schülern, wenn es vom 2. bis 10. März wieder „Schule – Kunst – Museum“ heißt. Bereits zum 20. Mal steigt das große Bildungsevent in allen Sälen des ehemaligen Kurhotels und in der Wandelhalle – denn „Schule – Kunst – Museum“ ist mehr als „nur“ eine Ausstellung von Kunstkursen im Haus. „Wir binden mit diesem Projekt die Schulen langfristig an unser Haus, besuchen mit Lehrern und Schülern unsere Ausstellung und die Schulen reagieren in ihrem Kunstunterricht auf diese Ausstellungen“, sagt Valentina Vlasic, die die Bildungsveranstaltung betreut. In diesem Jahr waren die Schulen in den Ausstellungen „Karin Kneffel: Face of a Woman, Head of a Child“, „Lebenslinien. In memoriam Jürgen Vogdt (1949–2023)“, „Hausputz! Und andere Visionen für das Museum Kurhaus Kleve“ sowie „Jürgen Paatz: (fast) Alles“.