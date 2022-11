Rabimmel, Rabammel... : So schön war der Martinszug in der Klever Innenstadt

So schön war der Martinszug in der Klever Innenstadt

Kleve Unzählige Laternen, das Martinsspiel und ganz große Kinderaugen: Der Martinszug in der Klever Innenstadt zeigte, dass die Bedeutung des Festes kein bisschen nachgelassen hat.

Egal ob Schmetterlinge, Eulen, Pferde, Piratenschiffe oder einfach das Modell knallbunt: Die Kinder haben sich dieses Jahr wieder ordentlich ins Zeug gelegt, wenn es um ihre Martinslaternen geht. Überall im Kleverland haben in diesen Tagen die Martinszüge die Straßen zum Leuchten gebracht. Überall haben freiwillige Helfer dafür gesorgt, dass alles glatt läuft, haben Anwohner die Straße geschmückt. Und überall sind die Kinder aus dem Staunen nicht herausgekommen, wenn der Heilige auf dem Pferd vorbeireitet, die Kapellen spielen oder das große Martinsfeuer prasselt. Am frühen Samstagabend war der große Zug durch die Klever Innenstadt an der Reihe.