Picknick am Kermisdahl So schön war das erste Kirschblütenfest in Kleve

Monatelang haben sie für das erste Kirschblüten-Picknick geplant und organisiert, Körbe gepackt und Anbieter angeworben. Auf zwei Dinge hatten Jeannine Croce, Christina Eimer, Rebecca Jostmann und Antonia Pieper am Ende aber keinen Einfluss: Wie sehr die Kirschbäume am Kermisdahlufer in Kleve am Wochenende tatsächlich schon blühen – und ob das Wetter halten würde.