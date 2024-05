Nach Betreiberwechsel Wie geht es weiter für das Klever Kino im Tichel-Park?

Reinhard Berens, derzeitiger und künftiger Chef des Klever Kinos, beteuert immer wieder, dass sich für den Filmfreund in der Kreisstadt nichts ändert – auch wenn das Kino jetzt einen neuen Betreiber hat. Es werde weiter Kino in der Stadt geben, die Bürger müssten nicht wie in Emmerich, Goch oder Kevelaer fürchten, dass die Pforten geschlossen werden und man nicht mehr vor großer Leinwand in die Welt der Fiktion der Geschichten und Abenteuer eintauchen kann: „Das Kino ist sicher.“ Zwar haben die Kempener Filmtheaterbetriebe Frank Janssen mit Kinos unter anderem in Geldern, Kempen und Mönchengladbach das Haus in Kleve mit seinen acht Sälen abgegeben, doch künftig ist der Besitzer der Immobilie – der Zevens Grundbesitz gehörte das Gebäude von Beginn an – auch der Betreiber.