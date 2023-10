Alte XOX-Fabrik So zeigt sich Kleves (fast) vergessene Festhalle

Kühn überspannen mächtige Stahlträger die fast 25 Meter Breite, die die Halle misst. Gut 1000 Quadratmeter werden so stützenfrei überdacht. Die Träger liegen auf stabilen Stahlpfosten, zwischen die Glasfenster gebaut wurden. Die Stirnseiten sind verklinkert. „Anfang der 1960er wurde die Halle auf dem XOX-Gelände gebaut“, sagt Jan Holtfester von der Industriepark Tjaden. Sie diente auch für Betriebsversammlungen und -feiern, war festlich geschmückt zu Weihnachten, sagt der Projektentwickler. Heute wirkt der Bau mit seinen hellblau gestrichenen Säulen und den in den 1980er-Jahren eingebauten Kunststofffenstern schmucklos. Die hinter Mauern und Zäunen entlang der Straße versteckten Giebel sind aus Backstein gemauert, die Fenster dort mit Naturstein oder Betonelementen gerahmt. Allein die zweiläufige Eingangstreppe mit dem Vordach zeigt an, dass hier ein besonderer Bau war.