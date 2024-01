Großer Foto-Schatz So sah der Klever Rosenmontagszug vor 40 Jahren aus

Wie haben sich Karnevalsumzüge in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Auf der Suche nach Antworten haben wir drei Klever Ex-Prinzen gefragt und unseren Fotografen Gottfried Evers sein Archiv öffnen lassen. Beim Blick auf die Fotos wird klar: Gefeiert wurde auch schon in den 1970er- und 80er Jahren kräftig.Kostenpflichtiger Inhalt Fast 70 Fotos haben wir für Sie in unserer Bilderstrecke versammelt. Es sind Erinnerungen an fast verblasste Zeiten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern.