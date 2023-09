Babyboom im Familienzoo So putzig ist der Affen-Nachwuchs im Klever Tiergarten

„Um der jungen Familie die nötige Ruhe zu geben, haben wir den Bereich um die Lisztaffenanlage großzügig abgesperrt. So konnten sich Anna und Tobi in den ersten Wochen in Ruhe um die Zwillinge kümmern und in ihre neue Rolle als Affeneltern reinwachsen“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. Mittlerweile besteht aber die Möglichkeit, die junge Familie mit dem seltenen Nachwuchs bei schönem Wetter auf der Außenanlage zu sehen.