Unternehmen in Kleve : So laufen die Betriebsimpfungen

Seit Montag können auch die Betriebsärzte impfen. Im Kleverland haben viele Firmen allerdings noch nicht mit den Impfungen starten können, weil es an Vakzinen mangelt.

KLEVERLAND Seit Montag können die Betriebsärzte impfen. Wir haben Unternehmen im Kleverland gefragt, wie die Aktion angelaufen ist, wie groß das Interesse der Mitarbeiter ist und wobei Probleme auftreten.

Von Marc Cattelaens

Weil derzeit aus Mangel an Vakzinen im Impfzentrum des Kreises Kleve keine Erstimpfungen erfolgen, hoffen viele Arbeitnehmer aus der Region auf die Betriebsimpfungen, die seit Montag möglich sind. Wie eine Umfrage bei Firmen aus der Region zeigt, müssen sich viele Mitarbeiter allerdings noch in Geduld üben. Denn auch die Betriebsärzte warten meist noch auf Impfstofflieferungen. Der Überblick:

Bei der MSK Verpackungs-Systeme GmbH in Kleve sind die Betriebsimpfungen noch nicht angelaufen. „Gerne würden wir unseren Mitarbeitern und gegebenenfalls auch Familienangehörigen eine Impfung anbieten, das haben wir bereits vor vier Wochen mit unserem Betriebsarzt besprochen“, sagt eine Unternehmenssprecherin. Allerdings sei derzeit ungewiss, wann mit dem Impfen begonnen werden kann. „Uns liegt eine aktuelle Info unseres Betriebsarztes vor, dass sie derzeit noch keine Aussagen beziehungsweise Planungen machen können, weil die Anzahl der möglichen Impfdosen unzuverlässig und zu gering sei“, so die Sprecherin weiter. Deshalb wolle man weiter eng mit dem Betriebsarzt kommunizieren, „um schnellstmöglich, in erster Prio den Schutz unserer Mitarbeiter im Außendienst und unserer Servicetechniker, sowie in Folge, aller Mitarbeiter zu sichern.“

Auch beim Mitbewerber KHS in Kleve sind die Betriebsimpfungen noch nicht angelaufen. Ein Unternehmenssprecher führt dies auf „fehlende Informationen seitens der Behörden“ zurück. Die internen Vorbereitungen liefen aber auf Hochtouren. Bei KHS sei man im stetigen und engen Austausch mit dem betriebsärztlichen Dienst, der die Impfungen mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer vornehmen wird. „Ziel ist, dass wir in rund zwei Wochen starten können“, so der Sprecher. An allen deutschen Standorten von KHS sei Ende Mai eine Mitarbeiterabfrage bezüglich des Interesses an einer betrieblichen Impfung erfolgt. Für den Standort Kleve hätten sich aktuell mehr als 80 Mitarbeiter für eine Impfung angemeldet. „Wir gehen derzeit davon aus, alle Anmeldungen berücksichtigen zu können. Noch fehlt unseren Betriebsärzten aber eine konkrete Information bezüglich verfügbarer Menge des Impfstoffs“, so der Sprecher. Ein Großteil der Mitarbeiter bemühe sich deshalb eigenständig und auf privatem Wege um einen entsprechenden Termin. KHS plant derzeit eigene Impfzentren.

Bei der Firma Spectro in Kleve, ein Hersteller von Analysegeräten, hat der Betriebsarzt bereits vor einigen Wochen eine Lieferung an Impfdosen von AstraZeneca erhalten. Damit wurden Mitarbeiter älter als 60 Jahre geimpft. „Nun warten wir auf weitere Chargen, um auch die jüngeren Mitarbeiter impfen zu können“, sagt Personalleiter Holger Kohn. „Wir sind bereit, aber derzeit ist anscheinend kein Impfstoff verfügbar“, betont Kohn. Allerdings sei auch bei Spectro die Eigeninitiative der Mitarbeiter groß. So gebe es viele, die bereits auf privatem Weg an einen Termin gelangt sind und sich bei einem Arzt oder im Impfzentrum haben impfen lassen.

Die Colt International GmbH hat Impfdosen für 110 Mitarbeiter beantragt. Als zuständiges Betriebsärztliches Institut hat die B-A-D GmbH die von Colt beantragte Priorisierung bestätigt, da ein Großteil der Mitarbeiter im Außendienst in systemrelevanten Institutionen tätig sind. „Das Interesse der eigenen Mitarbeiter ist erwartungsgemäß sehr hoch“, sagt Pressesprecher Christoph Kepser. Allerdings betont er auch: „Auf Grund der bekannten Sachlage in Bezug auf den Mangel an Impfstoffen lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehen, ab wann unsere Mitarbeiter geimpft werden können und ob die beantragte Menge zur Verfügung stehen wird.“ Colt habe eine interne Priorisierung vorgenommen, um zu gewährleisten, dass besonders gefährdete Mitarbeiter, die im Außendienst tätig sind, zuerst geimpft werden. Sobald die Impfungen beginnen können, werden diese in Räumen auf dem Betriebsgelände durch einen Arzt des B-A-D stattfinden. Dort können bis zu 75 Angestellte pro Tag geimpft werden.