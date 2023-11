Mehr Hilfe notwendig So könnte ein Kompromiss für den Tiergarten-Zuschuss ausschauen

Als Martin Polotzek, Leiter des Klever Tiergartens, am Donnerstagabend im Klimaausschuss seine bisherige Arbeit und die Zukunftspläne für den Zoo vorstellte, applaudierten die Lokalpolitiker mehrfach lautstark. Es war ein Zeichen der Anerkennung. Schließlich hat Polotzek den Tiergarten in seiner nun beinahe dreijährigen Amtszeit auf links gedreht. Heute ist die Einrichtung ein Natur- und Artenschutzzentrum, das in diesem Jahr auf einen Besucherrekord mit 140.000 Gästen zusteuert.