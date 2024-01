Programm in Kleve So können Bürger an die neue Balkonsolarförderung kommen

So wird der Fördertopf nun also neu aufgelegt und auf Flächenanlagen ausgedehnt. Im vergangenen Jahr war er mit 20.000 Euro gefüllt – und binnen kurzer Zeit leer. 200 Euro gab es für jeden, der eine Steckersolaranlage ans Netz anschloss. In der Vergangenheit war der Kauf mit 500 Euro bezuschusst worden. Da aber die Preise für die Mini-Kraftwerke deutlich zurückgegangen sind (heute gibt es sie bereits für ab 400 Euro), befürchtete der Stadtrat eine Überförderung. Die Förderung beträgt daher auch 2024 200 Euro, unabhängig davon, wie teuer die Anlage ist.