Vorstellungen bis Januar : So ist es im Klever Weihnachtszirkus

Akrobatik mit Hula-Hoop-Reifen – auch das gehört zum Programm der Zirkusfamilie. Zum fünften Mal gastiert der Weihnachtszirkus am Hagebaumarkt in Kleve. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Am Freitagabend feierte das Team von Direktorin Beatrix Spindler Premiere. Die Künstler entführen in fremde Länder und Kulturen. Waghalsige Artistik-Einlagen und einige Tiere bereiten einen stimmungsvollen Abend.

Direktorin Beatrix Spindler stapelte vor der Premiere des Klever Weihnachtszirkus am Freitagabend tief. „Bei den kleinen Fehlern nicht so genau hinsehen, es ist ja das erste Mal“, sagte sie Gästen beim Eingang. Doch ihre Demut war nicht nötig. Das Team der Familien Spindler und Lutzny überzeugte trotz einzelner Holprigkeiten die knapp 100 Besucher – und machte Lust auf mehr.

Das zweieinhalbstündige Programm entführt Besucher in weit entfernte Länder und Kulturen der Erde, vorzugsweise in Sonnenstaaten. Beatrix, Alfons, Whitney und Shona Spindler sind mit von der Partie, zudem Sabrina, Rene, Samanta, Chantal, Joel sowie John Lutzny. Die Familienmitglieder bilden seit Jahren eine zutiefst eingeschworene Gruppe. Noch bis Anfang Januar sind die Künstler vor Ort.

Besonders groß ist die Hingabe von Beatrix Spindler zu ihren Tieren. Sie gehorchen aufs Wort. Foto: Markus van Offern (mvo)

Info Bis zum 2. Januar ist der Zirkus vor Ort Programm Der Weihnachtszirkus bietet tägliche Aufführungen um 15 Uhr, und zwar bis zum 2. Januar. Vom 13. bis 16. Dezember hat das Team spielfrei, am 27. und 28. Dezember gibt es weitere Vorstellungen um 19 Uhr. Eintrittskarten Tickets für die Vorstellungen sind an der Zirkuskasse am Klever Ring sowie telefonisch (0170 7161364) erhältlich.

„Wir haben ein ganz neues Programm auf die Beine gestellt, das die bunte Vielfalt der Länder nahe bringen soll. Während der Corona-Zeit haben wir vielleicht ein wenig vergessen, wie wunderschön unser Planet und andere Länder sind. Wir wollen den Blick weiten“, sagte Beatrix Spindler im Vorfeld der Premiere im Gespräch mit unserer Redaktion. So geht es in die Karibik oder nach Südeuropa. Auch für die Akrobaten selbst ist der Weihnachtszirkus eine passende Gelegenheit, die Sorgen der vergangenen anderthalb Jahre hinter sich zu lassen. Schließlich steckt die Branche coronabedingt in einer schweren Krise.

Zum fünften Mal gastiert der Weihnachtszirkus nun auf dem Gelände am Hagebaumarkt in Kleve. Im vergangenen Jahr hatte Beatrix Spindler den Spaß absagen müssen, nun aber fühlte man sich mit Blick auf Corona sicher. Am Eingang werden mithin nicht nur Tickets, sondern vor allem 2G-Nachweise kontrolliert. Im Zelt angekommen begrüßt ein Weihnachtsmann Jung und Alt: „Ho, ho, ho.“ Das Umfeld der zwei Vorzelte und des Hauptzeltes strahlt innen und außen eine weihnachtliche Atmosphäre mit bunten Lichterketten und dekorierten Weihnachtsbäumen aus. Allzu konsequent stellen die Zirkus-Darsteller das Thema Advent während ihrer Vorstellung jedoch nicht heraus. Eine Tänzerin ist auf einem Schlitten unterwegs, das Hauptmotiv bleibt nichtdestotrotz das internationale Reisen.

Schon zum Auftakt tanzten leicht bekleidete Darstellerinnen den Klassiker Macarena, es folgten rhythmische Bewegungen an silbernen Hula-Hoop-Reifen. Zum geheimen Star avancierte allerdings der 13-jährige John Lutzny, dem die Freude am strahlenden Lächeln abzulesen ist. Der kleine Junge spielt die Clowns-Einlagen mit, baut die Bühnenbilder mit seinen Kollegen eilig auf und ab und jongliert virtuos durch die Manege. Ein echtes Talent, das der Weihnachtszirkus hervorbringt.

Besonders bemerkenswert waren die Tanzeinlagen. Mitunter waren die Künstlerinnen der Familien in schwindelerregender Höhe unter der Zirkuskuppel in Spiralen oder auf Schlitten unterwegs, um dort waghalsige Figuren zu präsentieren. Spagate und Kopfstände gehören da schon eher zum Standardprogramm. Sogar mit Feuer experimentierten die Artisten und heizten den Manegenduft kräftig auf, fliegende Bälle waren ein immer wiederkehrendes Motiv. Ein komödiantischer Zauberer, der Publikumsliebling Julio aus Spanien, ließ Stoffhasen in einer Kiste zur Paarung schreiten.