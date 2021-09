Straße muss weichen : So geht es weiter mit dem Stadthallenumfeld in Kleve

So geht es weiter mit dem Stadthallenumfeld in Kleve

Im nächsten Schritt entsteht unter anderem ein Uferwanderweg am Spoykanal. Dafür weicht die Straße Bleichen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KLEVE Seit April 2018 wird das Klever Stadthallenumfeld neu gestaltet. Im kommenden Jahr geht die Umgestaltung in die nächste Phase. Eine Million Euro Fördergelder werden genutzt.

Nachdem bereits die Bereiche Lohstätte und Wasserstraße neu angelegt wurden, entsteht im nächsten Schritt unter anderem ein Uferwanderweg am Spoykanal. Dafür weicht die Straße Bleichen. Für diesen dritten Bauabschnitt wurden in den vergangenen Wochen in den Ausschüssen für Infrastruktur und Mobilität sowie Klima-, Umwelt- und Naturschutz die Weichen gestellt. Unter anderem wurde ein Pflaster für den Vorplatz der Stadthalle ausgewählt.