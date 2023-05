Filialen in Deutschland schließen So geht es mit H&M in der Klever Fußgängerzone weiter

Der Stadt bleibt das große Geschäft in der Fußgängerzone also erhalten. Insgesamt steht die Modebranche aber vor schwierigen Zeiten: Kunden halten sich wegen der geänderten Einkaufsgewohnheiten in der Corona-Pandemie und der hohen Inflation zurück. Einzelhandelsketten wie Galeria Karstadt und Peek & Cloppenburg (P&C) haben Insolvenz angemeldet. Zuletzt war bekannt geworden, dass nach Gerry Weber auch der Herrenmode-Hersteller Ahlers in die Knie geht. Die Ahlers AG aus dem westfälischen Herford und sieben ihrer Tochtergesellschaften mit zusammen 400 Mitarbeitern meldeten Insolvenz wegen drohender Zahlungsunfähigkeit an. Insgesamt hat Ahlers 1700 Beschäftigte.