Großprojekt für Kellen So geht es für die Ortsumgehung B220n in Kleve weiter

Die Ortsumgehung für Kellen beschäftigt die Stadt Kleve seit Jahrzehnten. Der Rat hat 2006 für eine Variante gestimmt, die eine 2,9 Kilometer Straße vorsieht, von der B220 in Höhe Haus Schmithausen in einem Bogen am nördlichen Bebauungsrand bis zum Klever Ring. Das Ziel: Der Verkehr in Kellen soll entlastet werden, vor allem auf der Emmericher Straße, die auch unter Lkw-Fahrern beliebt ist. Und Unfallrisiken sollen durch den Neubau der „B220n“ vermieden werden.