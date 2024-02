„Eine unangenehme Situation“ So geht es bei der Ampel an der Ringstraße in Kleve weiter

Die Probleme rund um die Ampelanlage an der Kreuzung Ringstraße/Römerstraße/Gruftstraße in Kleve ziehen sich weiter. Als die Baustelle Ringstraße Anfang des Jahres fertiggestellt wurde, stellte sich heraus, dass die festinstallierte Ampel defekt ist. So wurde eine provisorische aufgestellt. Doch die Baustellenampel läuft, wie berichtet, im Festprogramm, sie orientiert sich nicht an den tatsächlichen Verkehrsströmen. Und das führt seit Wochen zu Staus im Stadtzentrum.