Klever moderiert bei Sport-Sendung So erlebte Tobias Budde seinen Football-Auftritt bei RTL

Die NFL biegt nun auf die Zielgerade in Richtung Finale Super Bowl ein, der am Sonntag, 11. Februar, als Mega-Event stattfindet. Bis dahin wird Budde wohl nicht mehr als Community Host in Erscheinung treten. Aber: „Ich glaube, dass ich meine Visitenkarte hinterlassen habe. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Schließlich hat es richtig Spaß gemacht.“ Zudem sei es auch ein wenig seine Mission, für den Sport, der auch hierzulande längst auf dem Vormarsch ist, zu begeistern. „Je mehr man sich mit American Football beschäftigt, desto mehr Spaß macht es“, sagt Budde. „Man kann ja auch im Kleinen anfangen: Wer einmal bei den Cleve Conquerors vom VfL Merkur Kleve vorbeischaut, dürfte in den Bann gezogen werden.“