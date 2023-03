Nach drei Jahren Pause So bunt wird der Ostermarkt auf Haus Riswick

Der 35. Klever Ostermarkt findet am Samstag und Sonntag, 18. März und 19. März, auf dem Gelände von Haus Riswick in Kellen, Elsenpaß 5, statt. Jeweils von 10 bis 18 Uhr sind Besucher willkommen, die Veranstalter rechnen mit insgesamt 6000 Gästen. Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder haben freien Eintritt. Es gibt Angebote drinnen und draußen. An insgesamt 48 Ständen präsentieren die Aussteller ihr Angebot. „90 Prozent der Aussteller sind weiblich“, sagt Birgit Vingerhoet von den Landfrauen. Sie bieten Österliches fürs Haus an, jahreszeitlichen Schmuck und Spezialitäten frisch vom Hof. Kunsthandwerker aus Ateliers und Werkstätten am Niederrhein zeigen ihre Arbeiten. Die Besucher des Ostermarkts können einigen Handwerkern bei ihrer Arbeit zusehen. Wie immer gibt es ein großes Angebot rund um das Ei und österliches Brauchtum: Gebäck, Ostereier und Osterhasen. Verschiedene Eierkünstler lassen sich beim Ostermarkt über die Schulter schauen, wenn sie aus einem schlichten Ei ein wahres Kunstwerk kreieren.