Rosenmontagszug in Kleve : Regen? Was hier sprüht ist nur gute Laune !

Regen? Was hier sprüht ist nur gute Laune !

Rosenmontagszug in Kleve

Kleve Dem Regen zum Trotz: Der Rosenmontagszug in Kleve war bunt, laut und jeck. Wir beantworten die wichtigsten Fragen und zeigen die besten Fotos.

Wie groß war der Zug? Insgesamt zogen mehr als 60 Wagen und Fußgruppen durch Kleve. Es regnete unaufhörlich, beeindruckt zeigte sich die Narrenschar davon allerdings nicht. Tausende Besucher feierten die Karnevalisten auf den Straßen der Kreisstadt. Noch größer wurde der Zug ob des Zuwachses aus Bedburg-Hau. Prinzessin Lorè-Dana I., deren Zug am Tulpensonntag ausgefallen war, beteiligte sich mit ihrem Tross am Klever Volksfest.

Wo startete der Zug, wo endete er, wie lange hat er gedauert? Der knapp zweistündige Zug begann um 12.11 Uhr an der Emmericher Straße in Kellen und zog durch die Innenstadt gen Hoffmannallee. Einzig an der Herzogstraße, im Epizentrum der Feierlichkeiten, mussten Karnevalisten auf Kamelle-Nachschub warten. Dort riss der Rosenmontagszug immer wieder Lücken, zu groß war der Andrang der Jecken.