Bewegte Geschichte So blickt ein Urgestein auf 66 Jahre Ipsen in Kleve

Mitte September feierte der Ofenbauer Ipsen groß seinen 75. Geburtstag. Die Fertigung ruhte in Kleve, NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) war zu Gast. Und rechtzeitig zum Jubiläum präsentierte man in der Kreisstadt, wo es Ipsen seit nunmehr 66 Jahren gibt, mit dem „Recon IV“ den ersten Hybrid-Industrieofen, der zu 100 Prozent mit Wasserstoff betrieben werden kann. Burmeister war stolz, als er von der Weltneuheit in der Zeitung las. „Ich freue mich, dass Ipsen noch immer auf der Suche nach Innovationen ist – so kenne ich das Unternehmen“, sagt der 80-Jährige.