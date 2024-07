„Das Menschliche zählt“ So arbeiten Pfleger auf der Intensivstation in Kleve

Die Intensivstation, so erklärt es Leiter Tim Wieggers, sei ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Ort. „Sie ist auch im Krankenhaus eine besondere Station. Wir helfen Menschen in Ausnahmesituationen, oft geht es um Leben und Tod“, sagte der 49-Jährige, der auch die Intermediate Care-Station des St.-Antonius-Hospitals führt. In seinem Bereich arbeiten 62 Pflegekräfte, die zusammen mit Ärzten rund um die Uhr reanimieren und beatmen, ins künstliche Koma versetzen, mobilisieren und gut zureden. „Kein Tag ist wie der andere“, sagt Wieggers.