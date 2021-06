Kultur im Schloss Moyland : Ein Tanz aus stählernen Vierkantrohren

Bedburg-Hau Wegen Corona wurde die offizielle Einführung in die Ausstellung von Robert Schad in Schloss Moyland bei Bedburg-Hau bis jetzt verschoben. Bei einem Spaziergang durch den Schlosspark kann man die Kunstwerke aber schon lange bewundern. Auch drinnen gibt es etwas zu sehen.

Bei sonnigem Wetter ist der eiserne Tango besonders beeindruckend, denn die Arbeiten von Robert Schad beziehen ihre Umgebung stark mit ein: die kultivierte Natur des Schlossparks, das Licht, das unabhängig vom Eingriff des Menschen scheint – oder eben nicht. Wenn der Himmel frei von Wolken ist, schenkt die Sonne den Skulpturen noch eine weitere Dimension: wandernde Schatten. In diesen Genuss kommen Besucher des Schlossparks jetzt schon seit März. Selbst in der schlimmsten Corona-Phase war der Park zugänglich, so dass Freunde von Kunst und Gartenarchitektur ein wenig Abstand von der Lockdown-Tristesse nehmen konnten.

Am Samstag, 18. Juni, ist ab 18 Uhr „Midissage“, und wer eine offizielle Eröffnung der Ausstellung vermisst hat, kann sie auch als Vernissage auffassen. Jedenfalls gibt es Wortbeiträge und Musik, lieb wäre den Veranstaltern eine Anmeldung (siehe Kasten), damit niemand abgewiesen werden muss, weil es bei großem Andrang zu eng würde. Alexander Grönert, der Leiter der Sammlung für Malerei, Skulptur, Fotografie und Angewandte Kunst, ist sehr froh darüber, dass die Skulpturen in einer Zeit aufgebaut wurden, bevor Corona überhaupt keine Zusammenkünfte mehr ermöglichte. „Wir konnten den Aufbau als ,work in progress’ vorstellen und haben damit viele Gäste angesprochen.“ Barbara Strieder, kommissarische Leiterin des Museums, hat von vielen Besuchern gehört, die in den vergangenen Wochen sogar mehrmals kamen, weil die Ausstellung vom Wechsel der Jahreszeiten besonders profitiert. „Im Winter wirkten die Arbeiten vor den nackten Zweigen der Bäume ganz anders als vor dem Hintergrund der Kirschblüte oder jetzt im Frühsommer.“ Und Verwaltungsleiterin Julia Niggemann weist darauf hin, dass endlich ja auch wieder Besuche der Innenräume des Schlosses möglich sind – und zwar ohne Test und Anmeldung!

Ohne Frage liegt der Schwerpunkt der Schau aber draußen. Dort hat Robert Schad, der in Karlsruhe studierte und heute in Frankreich lebt, wirklich Zeichen gesetzt. Wie schwer es war, die bis zu zwölf Meter hohen eisernen Plastiken (bei frostigen Temperaturen) im Park aufzustellen, daran mag Alexander Grönert sich gar nicht mehr erinnern. Nur so viel merkt er an: „Wir hatten zwei Teleskop-Krane und Radlader nötig, um die Großskulpturen an ihren Ort zu bringen. Und weil sie so irre schwer sind und die Rasenflächen für das Gewicht der Maschinen nicht geeignet sind, mussten die Kunstwerke von den Wegen her per Teleskop auf die Wiese gesetzt werden.“ Von Zufall ist die Positionierung der 16 ungegenständlichen Arbeiten aber weit entfernt; jede einzelne scheint ihren perfekten Standort gefunden zu haben.