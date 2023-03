Kaufen wir bald alle so ein? Supermärkte in Kleve führen Selbstbedienungskassen ein

Immer mehr Supermärkte bieten ihren Kunden die Möglichkeit, ihre Einkäufe an Selbstbedienungskassen eigenhändig zu scannen. Auch in Kleve findet man nun die ersten SB-Kassen in Supermärkten: Vor kurzem hat der Netto-Supermarkt an der Linde die erste Selbstbedienungskasse in Kleve an den Start gebracht. Seit Mittwoch können nun auch die Kunden von Edeka Schroff am EOC ihre Einkäufe eigenhändig scannen. Sechs Selbstbedienungskassen wurden im Markt von Inhaber und Geschäftsführer Axel Schroff installiert. In einer Bucht zwischen den klassischen Kassen stehen die SB-Kassen, drei links, drei rechts.