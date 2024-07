Klever Paar feiert 60 Jahre Liebe „Niemals im Streit unter die Bettdecke legen“

Bei Sieglinde und Heinz Cornelissen sind die Rollen klar verteilt. Sie redet, er hört zu, nickt immer wieder. Beide schauen zufrieden drein. Die Eheleute lächeln viel, der eine kann die Sätze des anderen beenden. So schaut sechs Jahrzehnte Liebe aus. „Für unsere Kinder sind wir Vorbilder“, sagt die 80-Jährige. Die Klever feiern am Mittwoch Diamantene Hochzeit, vor 60 Jahren gaben sie sich das Ja-Wort. Und die Gefühle füreinander sind noch immer da. „Wir sagen uns jeden Abend vor dem Schlafengehen, was wir voneinander halten – das gehört einfach dazu“, sagt Sieglinde Cornelissen.